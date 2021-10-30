В Абу-Даби проходит турнир UFC 267, «Спартак» не смог обыграть «Ростов». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом».

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Москвичи вышли вперед на 78-й минуте, автором гола стал Руслан Литвинов с передачи Зелимхана Бакаева. «Ростов» ушел от поражения благодаря мячу Данила Глебова в компенсированное время.

Ян стал временным чемпионом UFC

Российский боец Пётр Ян завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Сегодня, 30 октября, он одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 267.

Колесников выиграл 100 м на спине на ЭКМ в Казани

Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира, который проходит в Казани.

Тухугов победил Рамоса на UFC 267

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В рамках предварительного карда россиянин Зубайра Тухугов одержал победу над бразильцем Рикардо Рамосом.

Гуменник выиграл Мемориал Дениса Тена

В Нур-Султане завершился турнир памяти Дениса Тена, победу на котором одержал российский фигурист Петр Гуменник. Второе и третье места тоже заняли россияне — Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Мусаев подписал контракт с «Сабахом»

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев стал главным тренером азербайджанского «Сабаха». О назначении специалиста стало известно 30 октября.

Хлусевич перешел в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил подписание контракта с защитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.