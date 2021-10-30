Пётр Ян победил Кори Сэндхагена на UFC 267 и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе

Российский боец Пётр Ян завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Сегодня, 30 октября, он одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 267, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.