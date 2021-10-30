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  • 00:28,  31 октября 2021
Бокс/MMA
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Пётр Ян победил Кори Сэндхагена на UFC 267 и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе

Пётр Ян победил Кори Сэндхагена на UFC 267 и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе
Пётр Ян. Фото: UFC

Российский боец Пётр Ян завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Сегодня, 30 октября, он одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 267, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.

Далее в главном поединке встретятся Ян Блахович и Гловер Тейшейра, на кону титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Ранее россиянин Ислам Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером, Зубайра Тухугов одолел бразильца Рикардо Рамоса, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев оказался сильнее китайца Ли Джинлианга.

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