Пётр Ян победил Кори Сэндхагена на UFC 267 и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе

Российский боец Пётр Ян завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Сегодня, 30 октября, он одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 267, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.
Далее в главном поединке встретятся Ян Блахович и Гловер Тейшейра, на кону титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Ранее россиянин Ислам Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером, Зубайра Тухугов одолел бразильца Рикардо Рамоса, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев оказался сильнее китайца Ли Джинлианга.
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