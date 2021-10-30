На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, завершились соревнования у спортивных пар. Победу одержали двукратные чемпионы мира из Китая Веньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 224,05 балла.

Второе место заняли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 193,08 балла. Для спортсменов это первый полноценный старт в текущем сезоне. Ранее из-за проблем со спиной у партнера фигуристы пропустили контрольные прокаты, а на этапе Кубка России исполнили лишь короткую программу.

Замкнули тройку лидеров американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, заработавшие 189,90 балла.

Новообразованная канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд стали четвертыми с результатом 187,92. Напомним, ранее партнерша выступала за Францию с Морганом Сипре, но сменила спортивное гражданство после того, как фигурист завершил карьеру из-за секс-скандала.