Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед произвольной программой на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Как сообщает Sports.ru, спортсменка исполнила сольный четверной сальхов, а также каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер.

Напомним, что Валиева лидирует после короткой программы с результатом 84,19 балла. Накануне она показала безупречный прокат, в который включила тройной аксель. Второе и третье места занимают россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная соответственно.

Для 15-летней Валиевой этот этап Гран-при является дебютным на взрослом уровне. Ранее она победила на международном турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами.