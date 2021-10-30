Российский фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Ученик Светланы Соколовской вышел на лед под пятым стартовым номером. Он начал свое выступление с каскада четверной лутц — тройной тулуп, затем прыгнул сольный четверной лутц с ошибкой на приземлении. После этого фигурист исполнил тройные аксель и сальхов, которые тоже получились со степ-аутами.

Во второй половине программы Александр сделал тройной лутц, затем должен был прыгнуть каскад с тройным акселем, но упал. Последним прыжковым элементом стал чистый тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление Самарина на 145.65 балла, в сумме за две программы это дало 224,20. Россиянин вышел на текущее второе место.

После Александра на льду появится японец Сота Ямамото, он будет закрывать первую разминку. Во второй группе участников выступят россияне Евгений Семененко и Макар Игнатов, американцы Нейтан Чен и Джейсон Браун, канадец Киган Мессинг и японец Кейджи Танака.