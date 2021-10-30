Российский фигурист Евгений Семененко с помарками, но без падений исполнил произвольную программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

18-летний спортсмен выступал во второй разминке. Он начал свой прокат с каскада четверной тулуп — двойной тулуп, затем прыгнул четверной сальхов, но коснулся льда рукой. После этого Евгений исполнил четверной тулуп и тройной риттбергер.

Во второй половине программы фигурист с помаркой прыгнул каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер, сольный тройной аксель с ошибкой и чистый каскад тройной флип — тройной тулуп.

Судьи оценили выступление Семененко на 168,30 балла, в сумме за две программы это дало 256,01. Россиянин вышел на текущее первое место.

После Евгения на льду появится его соотечественник Макар Игнатов. Также впереди выступление канадца Кигана Мессинга и американцев Джейсона Брауна и Нейтана Чена.