Российский фигурист Макар Игнатов с падением исполнил произвольную программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Ученик Евгения Рукавицына выступал во второй разминке. Он начал свой прокат с падения на четверном риттбергере. Затем он справился четверным сальховом, четверным тулупом и каскадом четверной тулуп — двойной тулуп.

Во второй половине программы Макар исполнил тройной аксель с приземлением в степ-аут, а также каскады тройной флип — двойной тулуп и тройной риттбергер — двойной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление Игнатова на 154,38 балла, в сумме за две программы это дало 244,17. Россиянин вышел на текущее второе место, его опережает Евгений Семененко.

После Макара на льду появится канадец Киган Мессинг. Закрывать соревнования будут американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.