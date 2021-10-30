Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен одержал победу на втором этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

По сумме двух прокатов он набрал 307,18 балла. В произвольной программе Чен исполнил четыре четверных прыжка.

Второе место с результатом 259,55 балла занял его соотечественник Джейсон Браун, попытавшийся исполнить четверной сальхов. Он недокрутил прыжок и приземлил его на две ноги, затем упал с тройного акселя.

Замкнул тройку лидеров россиянин Евгений Семененко, приземливший три квада в произвольной программе. Он набрал 256,01 балла.

Макар Игнатов (244,17) занял четвертое место, Александр Самарин (224,20) — восьмое.