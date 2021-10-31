Японская фигуристка Вакаба Хигучи с элементом ультра-си исполнила произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде.

Спортсменка исполняла программу под музыку из фильма «Король Лев».

В начале спортсменка справилась с тройным акселем, после чего прыгнула каскад тройной лутц и тройной тулуп, сольный тройной сальхов и сольный двойной аксель. Во второй половине программы Хигучи допустила ошибку, прыгнув двойной лутц вместо тройного, затем скрутила каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, а завершила прокат каскадом из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера.

За исполнение произвольной программы Хигучи получила 135,86 балла, из которых 68,15 балла — за технику. В сумме она получила 205,27 балла, это пока второе место.

Дальше ожидается выступление американки Алисы Лю и троих российских фигуристок.