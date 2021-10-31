Американская фигуристка Алиса Лю с падением откатала произвольную программу на этапе серии Гран-при в Канаде.

Свою программу под музыку Петра Чайковского Лю начала с падения с тройного акселя, после чего не пошла на заявленный четверной лутц и прыгнула тройной сальхов. Затем спортсменка прыгнула сольные тройной риттбергер и двойной аксель. Дорожку шагов фигуристки оценили на третий уровень. Во второй половине программы спортсмнка прыгнула каскады лутц-ойлер-флип, тройной лутц — тройной тулуп и секвенцию из тройного флипа и двойной аксель.

За произвольную программу Алиса Лю получила 132,90 балла, в сумме за два проката она набрала 206,53 балла. Пока это второе место — ее обошла Маи Михара.