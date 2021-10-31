Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная c ошибкой представила произвольную программу на этапе серии Гран-при Канады.

Фигуристка показала постановку под песню Билли Айлиш — Lovely.

Со степаутом фигуристка исполнила тройной аксель в начале программы, после чего прыгнула каскад из тройного лутца и двойного тулупа, сольный тройной риттбергер и сольный двойной аксель.

Во второй половине спортсменка чисто исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, после чего прыгнула каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер. Завершила спортсменка программу тройным лутцем.

От судей фигуристка получила 138,96 балла за произвольную программу, по сумме она заработала 214,54 балла и гарантировала себе место на пьедестале.