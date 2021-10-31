Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде.

Начала фигуристка программу с каскада из тройного акселя и двойного тулупа, после чего чисто прыгнула еще один тройной аксель. Затем в программе были исполнены сольный тройной лутц и сольный тройной флип, на котором судьи нашли недокрут в четверть.

Во второй половине программы спортсменка исполнила каскад из двойного акселя и тройного сальхова через ойлер, секвенцию из тройного лутца и двойного акселя и сольный тройной риттбергер.

От судей за своё выступление 151,64 балла, в сумме за два проката она набрала 232,88 балла, что позволило ей гарантировать минимум серебряную медаль этапа.