Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева представила произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.

Постановку «Болеро» Камила Валиева начала с сольного четверного сальхова, затем приземлила тройной аксель в степаут. После этого Валиева прыгнула каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и сольный тройной риттбергер.

Во второй половине программы Валиева прыгнула каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц. Вращения и дорожки Валиевой были оценены на четвёртый уровень.

Судьи оценили прокат Валиевой на 180,89 балла, из которых более ста — за техническую составляющую программы. В сумме фигуристка набрала 265,08 баллов, установив новый мировой рекорд по произвольной и по сумме баллов.