Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде, обновив два своих же мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме двух программ.

В произвольной программе Валиева справилась с тремя четверными прыжками и сольным тройным акселем (в степаут). За два выступления ей поставили 265,08 балла.

Второе место — у чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой. Она исполнила в произвольной программе два тройных акселя и набрала 232,88 балла.

Третье место заняла ещё одна спортсменка из России, чемпионка Европы Алена Косторная. Она смогла набрать 214,34 балла, сделав в произвольной программе тройной аксель со степаутом. В короткой фигуристка справилась с исполнением тройного акселя.