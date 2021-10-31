Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» с минимальным счетом обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственная шайба была заброшена лишь в третьем периоде встречи. Её автором стал Тори Крюг, реализовавший большинство после удаления Алекса Дебринкэта из «Чикаго». Авторами результативных передач на Крюга стали канадец Дэвид Перрон и россиянин Владимир Тарасенко.

В общей сложности Тарасенко провёл на льду в этой встрече чуть более 18 минут. Двое других российских нападающих «Сент-Луиса» Клим Костин и Иван Барбашев провели на льду 8 минут 49 секунд и 16 минут 24 секунды соответственно, результативными действиями не отметились.