Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Торонто».

В составе хозяев отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер. За «Детройт» по шайбе забросили Филип Гронек, Филип Задина, Джо Велено, а также российский форвард Владислав Наместников (51-я минута встречи, игра в равных составах).

В общей сумме Наместников провел на льду почти 16 минут игрового времени, его выступление оценили с коэффициентом полезности «+2».

Голкипер «Торонто» Петр Мразек совершил в этой встрече 27 сэйвов, его визави из «Детройта» Томас Грайсс сумел спасти свои ворота 33 раза.