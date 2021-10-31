На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю сегодня, 31 октября, состоится заключительный соревновательный день. Выступят гимнастки в групповых упражнениях в отдельных видах.

На 11:30 запланированы финалы соревнований с пятью мячами, а уже в 12:20 «групповички» выйдут на ковер в дисциплине 3 обруча + 2 пары булав.

Прямую трансляцию выступлений гимнасток можно будет посмотреть здесь:

Российские гимнастки уже стали чемпионками мира в групповом многоборье на этом турнире. Сборную России на этом турнире представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. На пьедестале многоборья также оказались сборные Италии и Белоруссии.

Напомним, на ЧМ по художественной гимнастике не поехали действующие олимпийские чемпионки — гимнастки из Болгарии.