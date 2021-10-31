В сети появилось видео полного проката произвольной программы Камилы Валиевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Российская фигуристка выиграла турнир Skate Canada в Ванкувере, обновив два своих же мировых рекорда: в оценке за произвольную программу и по сумме двух прокатов.

Валиева чисто прыгнула в произвольной программе четверной сальхов, а также два каскада с четверным тулупом. На тройном акселе фигуристка допустила степаут, но это не серьёзно повлияло на её итоговую оценку. В сумме за две программы Валиева получила более 265 баллов.

Видео проката можно посмотреть здесь:

Предыдущие мировые рекорды Камила Валиева установила в этом же месяце — на турнире Finlandia Trophy в Эспоо она набрала чуть более 249 баллов.