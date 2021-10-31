Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева почти сравнялась с трёхкратным чемпионом мира Нейтаном Ченом из США в оценке за технику в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.

Фигуристка набрала 106,15 балла за техническую составляющую при базовой стоимости программы в 86.07 балла. Из элементов ультра-си в неё вошли тройной аксель, четверной сальхов и два каскада с четверными тулупами (один во второй половине). Аксель фигуристка приземлила в степаут.

Базовая стоимость программы Чена на Skate Canada — 89.31 балла. За технику в программе с прибавками он набрал 107.68 балла. В прокате Чен прыгнул четверной сальхов, каскад с четверным флипом и тройным тулупом, во второй половине — тройной аксель, два каскада с четверными тулупами (один с двойным, другой с ойлером и тройным флипом).