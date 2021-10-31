Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление на дебютном этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Валиева выиграла турнир с двумя новыми мировыми рекордами, при этом по технике проиграла всего 1,5 балла победителю мужского турнира Нейтану Чену.

«Счастлива сегодня. Я почти выполнила свою задачу. У меня были помарки, но они были небольшими», — отметила Валиева, добавив, что главной задачей было сделать все задуманное в прокате.

По словам Валиевой, она очень счастлива получить такие оценки. «Буду стараться катать чуть лучше. А насчет оценок… Это будут решать судьи», — подчеркнула фигуристка, добавив, что ей всегда есть куда расти, например, не делать степ-аут на тройном акселе.

«Пока усложнять программу не буду. Хочу хорошо накатать этот контент», — заключила Валиева, слова которой цитирует портал Sport24.