Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил выступления своих учеников — Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко на этапе серии Гран-при в Канаде.

Слова Мишина цитирует портал «Матч ТВ».

«Женя Семененко проявил себя как боец. Несмотря на то, что у него была травма, он сильно упал с четверного флипа. Все эти дни катался на уколах и таблетках. Но показал себя бойцом», — сказал Мишин, добавив, что фигурист понял, в чем ему надо еще совершенствоваться и улучшаться.

По мнению Мишина, Туктамышева выступила выше всех похвал. «Лиза — это прожектор, который показывает путь и вселяет силы в тех фигуристов, которым больше пятнадцати и шестнадцати лет», — сказал Мишин.

Напомним, Семененко выиграл бронзу на турнире одиночников на Skate Canada, Туктамышева взяла серебро на турнире одиночниц.