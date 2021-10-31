В сети появилось полное видео проката чемпионки Европы Алены Косторной в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Фигуристка завоевала бронзовую медаль турнира, проиграв только другим россиянкам — Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

В произвольной программе Косторная пошла на тройной аксель, но не очень удачно его приземлила. Затем судьи поставили ей недокрут на этом прыжке. Также у фигуристки возникла ошибка на последнем прыжке — тройном лутце, где также отметили недокрут.

Ошибки в прокате не помешали Косторной подняться на пьедестал почёта. Программа «lovely» была показана ей впервые, поскольку раньше спортсменка катала её только в качестве показательного номера на шоу «Чемпионы на льду».