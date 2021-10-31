Российский футбольный тренер Юрий Семин рассказал о том, что не смог попасть на матч чемпионата Италии по футболу, поскольку не имел нужной прививки от коронавируса.

В своём «Инстаграме» Семин выложил фото на фоне собора в Милане и отметил, что приехал в страну, чтобы посетить матч Серии А между «Аталантой» и «Лацио». В «Аталанте» выступает бывший подопечный Семина в «Локомотиве» Алексей Миранчук.

«На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» — «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» — написал Сёмин.

Отметим, сейчас Юрий Семин находится без работы, этой осенью он покинул футбольный клуб «Ростов», проработав там чуть больше месяца после ухода Валерия Карпина. Сейчас команду возглавил Виталий Кафанов.