Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о своих выступлениях на турнире Skate Canada, а также о причинах смены программ посреди сезона.

Слова Косторной цитирует портал Sport24. По словам фигуристки, она довольна результатом, а по баллам получила то, на что накатала.

После турнира в Финляндии, по словам Косторной, она вышла на вторую тренировку, и тренеры решили поменять произвольную программу, с чем она спорить не стала. Смена короткой программы же прошла неожиданно, лишь когда встал вопрос о показательном номере.

«Начала готовить номер «Нью-Йорк». И когда я покатила, все поняли, что это получается гораздо лучше, чем моя нынешняя короткая. Так и решили её поменять«, — рассказал Косторная.

Напомним, на этапе Гран-при Канады Косторная заняла третье место.