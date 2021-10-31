В сети появилось видео безупречного проката чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Турнир Skate Canada проходил в эти выходные в Ванкувере.

Туктамышева чисто исполнила в произвольной программе два тройных акселя (один в каскаде с двойным тулупом). На прыжковых элементах спортсменка не допустила серьёзных ошибок: лишь на сольном тройном флипе Туктамышевой поставили недокрут в четверть оборота.

Видео проката Туктамышевой можно посмотреть здесь:

Такое выступление позволило Туктамышевой выступить на уровне личного рекорда по баллам, набрать 232,88 балла и завоевать серебро турнира. Подопечная Алексея Мишина уступила только Камиле Валиевой, которая установила два новых мировых рекорда.