Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о статусе своей команде в чемпионате Италии после поражения от «Вероны».

В эти выходные команда Аллегри уступила «Вероне» на выезде со счётом 1:2.

Слова Аллегри цитирует портал DAZN. По мнению тренера, какие-то слова сейчас не имеют никакого значения.

«Мы оказались в плохой ситуации и должны принять реальность — «Ювентус» прямо сейчас является середняком. Будем вытаскивать себя из этой ситуации», — отметил Аллегри, добавив, что нет смысла жалеть себя, поскольку это не поможет.

«Нужно сосредоточиться на делах, и тогда все решится само собой», — сказал Аллегри.

На неделе «Ювентус» встретится в Лиге чемпионов с петербургским «Зенитом». Игра пройдет в Турине.