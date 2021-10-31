Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении на этапе Гран-при в Канаде. Фигуристка стала второй с практически чистыми прокатами.

Слова Туктамышевой цитирует портал Sport24. По словам фигуристки, она безумно обрадовалась, что ей удалось исполнить программу в хорошем качестве.

«Было не совсем стопроцентное состояние перед выходом. Сегодня было перебарывание себя, так что я рада, что сегодня все закончилось на такой хорошей ноте», — отметила Туктамышева.

По словам спортсменки, с первого прослушивания она влюбилась в музыку для произвольной программе. Как считает Туктамышева, с ней она попала в точку. «Это всегда радостно найти ту самую музыку в олимпийский сезон. И вообще я кайфую по жизни и кайфую в программе. Надеюсь, зрители заряжаются от меня этим настроением», — сказала Туктамышева.