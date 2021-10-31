Глава промоушена UFC Дана Уайт рассказал о том, кто станет следующим соперником временного чемпиона UFC Петра Яна.

Слова Уайта цитирует портал «Матч ТВ».

«Следующий соперник Яна — Стерлинг. Это бой за объединение. Ян в поединке с Кори был прекрасен, этого парня трудно остановить», — отметил президент UFC.

Напомним, Пётр Ян уже дрался с Алджамейном Стерлингом в марте 2021 года, в этом поединке Ян был дисквалифицирован после запрещённого удара коленом и лишён статуса чемпиона UFC в легчайшем весе.

После этого Пётр Ян планировал провести реванш со Стерлингом, но соперник россиянина отказался от реванша за месяц до турнира. Его заменили на Кори Сэндхагена, которого Ян и победил вчера, 30 октября, на турнире UFC 267.