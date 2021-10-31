Американский журналист Филипп Херш высказал мнение об оценках российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

В своём «Твиттере» Херш написал, что «Болеро» — слишком сложное музыкальное произведение для 15-летней Валиевой, поскольку там есть страстный подтекст, повторения и синкопы.

«Её выступление было просто пиршеством замечательно выполненных элементов с головокружительной скоростью, но её оценки за исполнение, композицию и интерпретацию сильно завышены», — написал Херш.

По мнению специалиста, это не означает, что четыре минуты Валиевой на льду не были изумительными — эксперта подкупали энтузиазм фигуристки и техническое мастерство.

«А ещё – это именно то, что необходимо, чтобы стать чемпионкой при нынешней системе, нравится вам это или нет», — заключил Херш.