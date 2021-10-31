Стал известен медальный план сборной Норвегии на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Его озвучило подразделение Олимпийского комитета Норвегии по развитию элитных видов спорта под названием Olympiatoppen.

На официальном ресурсе Olympiatoppen говорится, что норвежские спортсмены планируют увезти с Олимпиады в Пекине 32 медали. По сравнению с Олимпиадой в Пхенчхане это количество незначительно выросло: в 2018 году норвежцы планировали завоевать 30 медалей.

На прошлой зимней Олимпиаде цель сборной Норвегии была перевыполнена — вместо 30 медалей спортсмены из этой страны завоевали 39 наград, выиграв неофициальный медальный зачет турнира. Основными добытчиками наград стали представители лыжных гонок, биатлона, конькобежного спорта.

Глава подразделения Olympiatoppen Торе Эвребё отметил: «Мы ничего не воспринимаем как должное. За каждую медаль придется сражаться».