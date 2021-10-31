Американская фигуристка, призер чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю высказалась об исполнении тройного акселя на этапе Гран-при в Канаде и планах на дальнейшее усложнение программ.

Слова Лю цитирует журналистка Линн Рутерфорд в «Твиттере».

«Я очень счастлива, что попробовала исполнить свой тройной аксель. Не рассчитывала удивить кого-то этим, скорее, просто хотела сделать его и вернуть чувство движения«, — отметила фигуристка. В короткой программе Лю смогла приземлить тройной аксель, в произвольной этого не случилось — она упала.

По словам спортсменки, она хотела прыгнуть триксель чисто, но ошибки случаются. «Планирую попробовать четверной лутц в этом сезоне, думаю, уже совсем скоро», — сказала Лю.

На этапе в Канаде Лю заняла пятое место.