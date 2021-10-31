На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю, Япония, стартовали соревнования среди групп в отдельных видах. Первыми будут разыграны медали в упражнении с пятью мячами.

Прямую трансляцию выступлений гимнасток можно найти здесь.

Российская группа из пяти гимнасток будет выступать первой. После нее на ковер выйдут представительницы Франции, затем упражнение покажут азербайджанки, японки и беларуски. Шестой номер достался сборной Италии, седьмой — сборной Китая, восьмой — сборной Бразилии.

Сборную России на этом турнире представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Девушки уже выиграли золото этого ЧМ в групповом многоборье и в команде.

Действующие олимпийские чемпионки в групповых упражнениях из Болгарии пропускают турнир.