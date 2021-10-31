Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе поздравил фигуристок Камилу Валиеву и Алену Косторную с удачным выступлением на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Турнир проходил в Ванкувере, в соревнованиях девушек-одиночниц за явным преимуществом выиграла Камила Валиева, третье место заняла Алена Косторная. В Канаде их сопровождали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Поздравляем Камилу Валиеву и Алёну Косторную с золотой и бронзовой медалью на II этапе ИСУ Гран При «Skate Canada International», — говорится в подписи к фото в официальном «Инстаграме» команды Тутберидзе.

Напомним, Валиева сумела по итогам этого этапа побить два своих же мировых рекорда: в оценке за произвольную программу и по сумме двух оценок.