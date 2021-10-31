Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, отреагировал на замечание двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова после своего спича про «скучное парное катание».

Ранее Ходыкин заявил, что традиционное парное катание ему не очень нравится, поскольку оно скучное. В ответ на это Траньков отметил, что «в цирке точно веселей».

Слова Ходыкина цитирует портал «Спорт-Экспресс». Фигурист подчеркнул, что просто высказал мнение о том, какое фигурное катание нравится именно ему.

«Если кто-то хочет его осудить — пусть осуждает. Я просто сказал о том, что мне нравится смотреть. А осуждать чужое мнение — мне кажется, это не очень», — отметил Ходыкин.

Ранее Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде, уступив только китайской паре Веньцзин Суй/Цун Хань.