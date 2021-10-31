Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Канаде.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, все трое россиянок — молодцы.

«Валиева — потрясающе, Туктамышева — гениально. Тут ничего не скажешь», — отметила Тарасова, добавив, что по произвольной программе Алена Косторная уступила японке Маи Михаре, но в этом нет ничего страшного.

«Я бы выделила Валиеву и Туктамышеву. Валиева так разобралась со своими четверными. Такое впечатление, что они были тройными! Просто на одном дыхании! Туктамышева катала свою программу самозабвенно!», — сказала Тарасова.

Напомним, Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап в Канаде, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная — в тройке призеров.