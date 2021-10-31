На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю стартовал финал в групповых упражнениях с булавами и обручами.

Спортсменки покажут номера с тремя обручами и двумя парами булав. Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

В этом упражнении российские гимнастки будут закрывать выступления: им достался 8-й стартовый номер. До сборной России выступят команды Испании, Белоруссии, Японии, Азербайджана, Китая, Украины и Италии.

Сборную России на этом турнире представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. В первом финале дня россиянки выиграли золото ЧМ в упражнении с пятью мячами. Также гимнастки стали первыми в групповом многоборье и в команде.