Российские гимнастки-художницы стали чемпионками мира в групповых упражнениях в упражнении с пятью мячами. Турнир в эти дни проходит в японском Китакюсю.

Спортсменки набрали за своё безошибочное выступление 46,000 баллов от судей.

Второе место в этом упражнении заняла команда Италии, набрав 45,600 балла. Они уступили представительницам России 0,4 балла. Оценку итальянкам повысили после протеста на 0,1 балла, подняв трудность тела.

На третьем месте расположилась сборная Японии, набрав 44,500 балла. Оценку команды повысили на 0,4 балла после поданного протеста. На четвёртом меcте расположились представители Белоруссии (44,100 балла)

Чуть позднее будет разыгран заключительный комплект наград: в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Прямая трансляция выступлений доступна здесь.