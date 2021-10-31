Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин сходил в церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции.

В своем «Инстаграме» Кокорин выложил фото храма в разделе «сторис». Храм относится к Западноевропейской епархии Русской православной церкви за границей. Фото Кокорин сопроводил эмодзи сердечка.

Из-за мышечной травмы Александр Кокорин уже несколько туров чемпионата Италии не играет за свой клуб. Нападающему придется пропустить матч против «Специи», который состоится сегодня, 31 октября.

В текущем розыгрыше Серии А Кокорин провел всего три встречи, на поле он провел в общей сложности 31 минуту.

С момента перехода в «Фиорентину» Кокорин сыграл 7 матчей, провел на поле 125 минут, до сих пор не забил дебютный мяч за клуб и отметился лишь двумя желтыми карточками.