Гимнастки из сборной Италии выиграли золотые медали чемпионата мира в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами. Соревнования принимает японский Китакюсю.

Итальянки получили за свое выступление 42,275 балла.

Второе место заняли представительницы России, они набрали 40,950 балла. Спортсменки допустили одну ошибку в номере: одна из гимнасток уронила булаву на ковер. Сборную России на этом турнире представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Третье место смогла занять команда Японии с результатом в 40,900 балла.

Отметим, в групповом турнире российские гимнастки одержали победу и в многоборье, и в отдельных упражнениях с пятью мячами. Также россиянки стали чемпионками мира в команде.