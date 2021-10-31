Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл Мемориал Дениса Тена в соревновании юниоров-одиночников.

В произвольной программе Дикиджи прыгнул два четверных сальхова (один в каскаде) и тройной аксель, набрав в общей сложности 238,88 балла.

Второе место на турнире занял Федор Зонов, набравший 209,80 балла. Он показал прокаты без элементов ультра-си, став четвертым в короткой и вторым в произвольной программе.

Третье место — у Семена Соловьева, который набрал 209,26 балла. Он чисто прыгнул четверной тулуп, а также с небольшой ошибкой приземлил тройной аксель.

В пятерку лучших фигуристов турнира также вошли россияне Николай Угожаев (203,45 балла) и Иван Попов (200,78 балла). Попов прыгнул два четверных тулупа, Угожаев — два тройных акселя.