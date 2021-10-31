Российская фигуристка, воспитанница СШОР ЦСКА им. Жука Софья Самоделкина выиграла соревнования среди девушек-юниорок на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

В короткой программе фигуристка прыгнула каскад с тройным акселем и тройным тулупом, а в произвольной чисто исполнила два элемента ультра-си: четверной тулуп и четверной сальхов. В сумме за два проката Самоделкина набрала 215,59 балла, выиграв и короткую, и произвольную программы.

Второе место заняла еще одна россиянка — Елизавета Куликова. Она показала чистые прокаты без элементов ультра-си, набрав в сумме 196,50 балла.

Третье место — у представительницы Белоруссии Варвары Кисель. В произвольной программе фигуристка пошла на тройной аксель и упала с него. Результат Кисель — 167,49 балла.