Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с коронавирусом за последние сутки в России было зафиксировано 40 993 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее число случаев коронавируса в России на утро 31 октября достигло 8 513 790. В Москве за последний день было обнаружено 7603 новых случая, в Санкт-Петербурге — 3 597 новых заболевших. Также большое число новых случаев диагностировали в Московской области — 2737 новых заболевших за последние сутки. 1458 новых случаев в Самарской области.

Прямо сейчас в России коронавирусом болеют 916 713 человек. Выздоровело в России за все время пандемии 7 358 539 человек, из них за последние сутки — 27 115 человек. За последние сутки от коронавируса умерло 1 158 человек, общее число жертв пандемии — 238 538 человек.