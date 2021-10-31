Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тренировках своего подопечного Александра Большунова, который в межсезонье перенёс операции на верхней челюсти.

Слова Бородавко цитирует портал «Матч ТВ». По словам тренера, сейчас Большунов занимается по индивидуальной программе, более спокойно, поскольку последствия операций ещё не позволяют ему тренироваться в полной мере.

«Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств«, — сказал Бородавко, отметив, что они не собираются спешить и будут прислушиваться к организму.

«Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению«, — отметил Бородавко.