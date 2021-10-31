Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о травме Евгения Семененко, с которой он выступал на этапе Гран-при в Канаде.

Слова Мишиной цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, Евгений прыгал четверной флип на одной из тренировок перед стартом соревнований, поскольку постоянно тренирует эти старшие четверные.

«Он очень сильно упал с флипа, ушибся ребром, которое сильно болело. Тем не менее, сумел выступить. Учитывая, что они находятся в «пузыре», то снимок ему там вряд ли сделают», — отметила Мишина, добавив, что уже дома будет выявлена специфика травмы.

По словам Мишиной, она очень рада за Семененко, поскольку он не растерялся на первом этапе Гран-при, проявил собранность и силу воли. «Над катанием надо еще работать, были недочеты в обеих программах. Но бороться – его сильная черта. Порадовало и то, что судьи стали выше оценивать его компоненты», – сказала Мишина.