Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о проблемах российской лыжницы Натальи Непряевой с лишним весом.

Слова Бородавко цитирует портал «Матч ТВ». По словам тренера, он хотел бы, чтобы Непряева выросла как спортсменка, а для этого ей нужно побороть свой вес.

«Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается», — сказал Бородавко, добавив, что для избавления от мышечной массы нужно пройти жесточайшее углеводное голодание.

«Нам невозможно выполнять тренировочную работу на сборах, используя только углеводы. Трудно и выполнять работу и убирать мышечную массу», — подчеркнул тренер, добавив, что сейчас идёт расчёт на то, на соревнованиях мышечная масса «подгорит».