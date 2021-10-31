Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 31 октября, сыграет против красноярского «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Игра состоится на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Начало назначено на 15:30 по московскому времени.

В Единой Лиге ВТБ команда Хавьера Паскуаля успела сыграть уже три матча, одержать две победы и один раз проиграть. «Зенит» обыграл дома эстонский «Калев», а также на выезде победил «Локомотив-Кубань». Во втором туре «Зенит» дома проиграл казахстанскому клубу «Астана».

«Енисей» начал сезон с победы над «Калевом», а затем уступил в овертайме казанскому УНИКСу со счётом 80:83.

В прошлом сезоне «Зенит» одержал две победы над «Енисеем» — и в Петербурге, и в Красноярске.