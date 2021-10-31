На этапе Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября, состоятся показательные выступления фигуристов.

Начало выступлений назначено на 00:00 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений будет показывать Первый канал, она доступна по ссылке.

На этапе серии Гран-при в Канаде российские фигуристы завоевали пять медалей. В женском одиночном катании россиянки заняли три призовых места. Золото у Камилы Валиевой, серебро — у Елизаветы Туктамышевой, бронза — у Алены Косторной.

В мужском одиночном катании бронзу взял Евгений Семененко, в парном катании серебро смогли завоевать Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду лучший результат — пятое место, его заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин.