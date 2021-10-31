Российская фигуристка, призёр чемпионата мира Елена Радионова высказала мнение о том, кто из российских фигуристок сильнее — Александра Трусова или Камила Валиева.

Слова Радионовой цитирует портал РИА Новости. По мнению фигуристки, все довольно очевидно, поскольку Камила Валиева ставит рекорд за рекордом и демонстрирует колоссальную разницу в баллах.

«Камила сейчас реально сильнее всех в мире в технической составляющей, если сравнивать первые два этапа, а в хореографии она одна из самых лучших», — сказала Радионова, добавив, что если допустить, что Трусова сделает пять четверных, то она получит большую оценку за технику.

«Если всё исполнит чисто, то техническая оценка и вовсе будет рекордной. Но у Камилы есть вторая оценка, это её сильная сторона, в которой она точно не уступит Саше», — сказала Радионова, предложив также не забывать и про чемпионку мира Анну Щербакову, которая ещё не выступала на этапах Гран-при.