Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб группы Этери Тутберидзе после победы на дебютном этапе Гран-при среди взрослых в Канаде.

На турнире Skate Canada фигуристку сопровождали Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Валиева выложила фотографию с тренерами после награждения в своём «Инстаграме».

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с Днем тренера! Спасибо Вам большое!», — написала Валиева.

Напомним, Камила Валиева с двумя мировыми рекордами одержала победу на этапе Гран-при в Ванкувере. Спортсменка смогла приземлить три чистых четверных прыжка в произвольной программе и тройной аксель — в короткой, улучшив собственные достижения на Finlandia Trophy.