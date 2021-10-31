Футбольный клуб «Уфа» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 13 тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на центральном стадионе города Уфа и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. Счёт в матче был открыт лишь на 58-й минуте встречи. В составе «Уфы» отличился Гамид Агаларов. Результативной передачей в этой атаке отметился Боян Йокич. этот гол и стал для хозяев победным в этой встрече.

Для Гамида Агаларова этот мяч стал уже 11-м в этом сезоне, нападающий продолжает уверенно возглавлять список бомбардиров турнира.

«Уфа» благодаря победе над «Ахматом» приподнялась в турнирной таблице и теперь занимает 13-ю строчку с 13-ю очками. «Ахмат» же идет на 10-м месте с 15-ю очками.